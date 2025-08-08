Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Un año y medio después de que España reconociera a Palestina como Estado, Israel mantiene vacante su embajada en Madrid tras la salida de Rodica ... Radian-Gordon, llamada a consultas por el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, la legación tiene una nueva encargada de negocios, Dana Erlich, que ejercerá la labor de representantación provisional de su país cuando sigue la tensión entre Tel AViv y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Erlich sustituirá en el cargo a Dan Poraz, hasta ahora encargado de Negocios y embajador provisional israelí en España. Por su parte, Poraz continuará en el cargo de ministro Consejero, según ha informado la Embajada de Israel. «Con gran emoción me incorporo a la Embajada de Israel en España como Jefa de Misión. Acojo este desafío con la ilusión de seguir ampliando la amistad con los españoles a través del conocimiento mutuo y los nexos que nos unen», publicó la nueva encargada de negocios israelí.

Dana Erlich, de 44 años, es israelí de origen Argentino y habla hebreo, inglés, español y «algo» de francés. Licenciada en Bellas Artes por la Escuela de Arte de Bezalel en Jerusalén, Erlich tiene además un máster en Comunicación Política por la Universidad de Tel Aviv.

Duro comunicado

La embajada hebrea en Madrid acusó en junio al presidente del Gobierno de «demonizarles» y lo sitúa «en el lado malo de la historia» después de que Sánchez reclamara la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación de la UE. Un hecho que Tel Aviv considera «moralmente indefendible». Estas palabras palabras que han llevado al Ministerio de Exteriores a convocar al anterior encargado de negocios de la embajada de Israel en Madrid.

En la nota, la legación israelí afea a Sánchez por pedir a sus socios que se suspenda el acuerdo con Israel tan solo unos días después, argumentan, de que cayeran misiles balísticos iraníes sobre territorio israelí durante doce días seguidos.