La jueza imputa a tres compañeras del máster de Pablo Casado

Feijóo: «Nadie en el PP está «preocupado»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que Casado está «absolutamente tranquilo» por las últimas novedades en la causa que investiga las presuntas irregularidades del máster. En una entrevista en RNE, ha asegurado que él no tiene ninguna duda «sobre la conducta de Casado» y ha insistido en que el nuevo presidente del PP «está muy tranquilo y no tiene ningún problema en ofrecer todo tipo de explicaciones. Ya las hizo y no tiene ningún tipo de problema, en el caso de que el Tribunal Supremo se lo requiera«, ha asegurado.

En este sentido, ha reconocido de que «si alguien tiene alguna duda, tiene su derecho a hacer las pesquisas que considere oportunas» y, en este caso, al ser diputado, si esa duda persiste, «tendrá que considerar y remitirse al Supremo para que siga esta investigación».

No obstante, el presidente gallego ha avisado de que el hecho de que un juez quiera investigar a alguien, para lo que «tiene todo su derecho», eso no quiere decir «que ese señor sea culpable sólo porque un juez inicie una investigación».

«Casado está absolutamente tranquilo. Nos lo ha dicho y nos lo ha certificado, y estamos seguro de que su versión es la versión correcta, y al menos al fecha de hoy yo no encuentro a nadie en el PP que esté preocupado por la investigación del máster o los másters de Casado», ha zanjado.