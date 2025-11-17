La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el CPFF, este lunes. EFE

Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

El Gobierno ofrece un 01% de déficit a las autonomías para el periodo 2026-2028, lo que según el Gobierno eleva su margen de gasto en 5.500 millones de euros en ese periodo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El Gobierno planteará hoy a las comunidades autónomas reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con cuatro meses de retraso sobre ... los plazos habituales, la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya puso sobre la mesa en 2024 y que no logró sacar adelante en el Congreso por la oposición del PP, pero también de su más exigente socio de investidura, Junts. La propuesta, que puede ser aprobada en este órgano de cooperación territorial con solo el apoyo de una autonomía dado que el voto del Ejecutivo pesa un 50%, permite a las autonomías incurrir en un 0'1% del déficit en el periodo que va 2026 a 2028. Pero después tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  2. 2 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  3. 3

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  4. 4

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  5. 5 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  7. 7

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido
  8. 8 Y si construimos una nueva Arrixaca
  9. 9 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  10. 10

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024