La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La víctima era ganadero en la localidad riosellana de Cuevas del Agua, a la que se accede por la Cuevona. Juan Llaca

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella

La víctima de 60 años y ganadero en Cuevas del Agua fue presuntamente agredida por dos encapuchados a la salida de su domicilio

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:50

Viernes negro en Asturias. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Ribadesella tras recibir, presuntamente, una paliza a la salida de ... su domicilio, en la localidad de Cuevas del Agua. La víctima, J. A. O. T, de 60 años, regenta junto a su mujer una ganadería en el concejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  4. 4 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  5. 5

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  6. 6

    El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah
  7. 7

    Multar por vapear: el controvertido intento por frenar un consumo disparado entre los adolescentes
  8. 8

    Más de 1.200 condenados en la Región de Murcia por ponerse al volante tras beber o tomar drogas
  9. 9 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  10. 10 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella