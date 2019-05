El Congreso avala que ERC tenga grupo sin Junqueras y se lo niega a JxCat La presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet. / EFE Batet argumenta que no cumple con el requisito de tener 15 diputados y tampoco la vía alternativa de sumar el 15% de los votos en las cuatro circunscripciones a las que la formación concurrió en los comicios del 28-A PAULA DE LAS HERAS/AGENCIAS Madrid Jueves, 30 mayo 2019, 13:25

La Mesa del Congreso ha acordado este jueves avalar la propuesta de ERC para tener grupo parlamentario sin Oriol Junqueras y ha negado la propuesta de JxCat porque no cumple los requisitos que establece el reglamento de la Cámara.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido ante los medios después de la reunión de la Mesa y ha argumentado que JxCat ni tiene el mínimo de quince diputados para formar grupo, ni, aun teniendo más de cinco, rebasa el 15% de los votos de Cataluña en las pasadas elecciones generales.

Por lo tanto, Junts formará parte del Grupo Mixto junto a Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. Además, la Mesa del Congreso también ha rechazado una solicitud que el partido que lidera Carles Puigdemont apoyada por EH Bildu para que se ampliara el plazo para la constitución de los grupos.

Al no tener grupo propio, los diputados de Junts tendrán que compartir con el resto del Grupo Mixto los tiempos de intervención en los debates, el cupo para presentar iniciativas y la subvención fija para gastos de intendencia, que rondaría los 28.500 euros mensuales.

Varapalo para Junts per Catalunya, que no se resignaba a no tener grupo parlamentario propio en el Congreso. Los secesionistas no alcanzaron el pasado 28 de abril los votos para lograrlo pero han buscado aliados hasta debajo de las piedras para sortear lo dispuesto en el Reglamento.

Las normas de funcionamiento de la Cámara exigen tener al menos 15 escaños para constituir un grupo, pero también permite hacerlo a los partidos que tengan cinco si han obtenido el 15% de los sufragios en cada circunscripción por la que concurrió a los comicios o el 5% en el ámbito nacional. JxCat solo tiene 7 diputados, de los que tres están suspendidos. No llega al 2% del voto en toda España. Y, además, no alcanzó en ninguna de las provincias catalanas el 15%.

Jugada fallida

A lo largo del miércoles, sin embargo, lo independentistas estuvieron sondeando a fuerzas políticas como Bildu, Esquerra, Compromís e incluso Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria (poco amigos del independentismo) para pergeñar un ardid con el que todos, según explican fuentes parlamentarias conocedoras de las operación, podrían salir ganando.

La jugada, la postre fallida, pasaba por constituir juntos un grupo de 18 diputados (los 15 preceptivos más tres por si los suspendidos no computan) del que 24 horas después se irían la mayor parte, aunque tendrían que quedar al menos 8 para no ser disueltos.

No es la primera vez que una formación política consigue que otra le preste diputados temporalmente, pero jamás ha habido tantos actores implicados. La ventaja para las fuerzas minoritarias partícipes del acuerdo residiría en que alcanzarían algunas prerrogativas como el cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral en campaña.

Pero la última palabra para aceptar una fórmula así la tuvo este jueves la Mesa presidida por la socialista Meritxell Batet y, según fuentes del PSOE, ya se anticipó en la jornada previa que no hay precisamente «voluntad» de facilitar las cosas a «quien no tiene derecho a grupo». Ante la situación, JxCat pidió anoche tiempo hasta que los letrados determinen si los diputados suspendidos cuentan o no.

Sànchez, endiente del Supremo

El martes, Batet deslizó que sólo incluirá al diputado en prisión preventiva Jordi Sànchez en la lista representantes políticos que deben pasar por el Palacio de la Zarzuela para ser consultados sobre la investidura si el Tribunal Supremo le autoriza a salir de la cárcel para la ocasión. Sànchez es la persona elegida por Junts per Catalunya para desarrollar ese papel en su nombre y ni siquiera su suspensión como diputado, acordada por la Mesa de la Cámara el pasado viernes, afectaría a esa misión.

El artículo 99 de la Constitución, el que establece el procedimiento ordinario para la elección del jefe del Ejecutivo, sólo establece que el Rey debe hacer su propuesta al Congreso «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». Ni esos representantes tienen por qué ser cargos electos ni en ningún lugar se deja margen para que la presidencia de la Cámara, que es la encargada de trasladar al Jefe del Estado el listado de interlocutores, pueda vetar a la persona elegida por las distintas fuerzas.