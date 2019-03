El Gobierno recurrirá la comisión de la monarquía del Parlament I. Aizpuru Pretende paralizar la investigación sobre las presuntas «actividades delictivas» de personas ligadas a la Casa del Rey R. G. Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 18:57

La comisión de investigación sobre las actividades de la Casa del Rey aprobada el 7 de marzo en el Parlamento de Cataluña puede tener sus días contados. El Gobierno ha solicitado en las últimas horas un informe al Consejo de Estado para presentar un recurso contra su creación en el Tribunal Constitucional. Si el dictamen se redacta con rapidez, la impugnación se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes. De no ser así, habrá luz verde la próxima semana. Con que el escrito sea admitido a trámite por la corte de garantías, la comisión quedará bloqueada.

El comité investigador salió adelante con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra, los comunes y la CUP, y fue rechazado por Ciudadanos, PSC y PP. El Parlamento catalán pretende investigar las «actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española». En concreto, pretende indagar sobre las «presuntas cuentas del rey Juan Carlos en Suiza y otros paraísos fiscales». Unas cuentas mencionadas por la amiga del Rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en una conversación grabada por el excomisario José Villarejo.

Esta será la segunda oportunidad en que el Gobierno socialista recurre ante el Constitucional iniciativas del Parlamento de Cataluña referidas a la Casa del Rey. La primera fue en octubre pasado contra una declaración de la Cámara autonómica que reprobó al Rey y abogó por la abolición de la monarquía.

Aquel recurso no contó, sin embargo, con el aval del Consejo de Estado, que desaconsejó dar ese paso porque se trataba de una resolución sin efectos jurídicos y no pasaba de ser una mera declaración política. El Gobierno de Pedro Sánchez, pese al dictamen desfavorable, siguió adelante y presentó el recurso, que el Constitucional aún no ha resuelto.

La comisión del Parlamento catalán todavía no ha presentado su plan de trabajo ni la lista de comparecientes.