El Gobierno recrimina a Feijóo que deje «en manos de Vox» el futuro de la Comunidad Valenciana y exige elecciones

No hay ya diferencia entre el Gobierno y el PSOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó este martes su habitual rueda de prensa ... de los martes tras el Consejo de Ministros para meter la cuña política en la Comunidad Valenciana con duras críticas tanto al dimisionario Carlos Mazón -que ayer, un año después de la dana del 29 de octubre de 2029 anunció su renuncia al cargo- como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Alegría tildó de «declaraciones indignas» las realizadas por el aun presidente autonómico en su discurso de abandono, en el que se presentó como víctima de acoso y derribo del Gobierno, y acusó a Feijóo de «darle cobijo» y demostrar una «falta absoluta de liderazgo» por dejar el futuro de los valencianos en manos de Vox.

Con un mensaje perfectamente alineado con el el de la líder del PSPV y también ministra de Ciencia, Diana Morant -que la víspera recriminó a Mazón que, en lugar convocar elecciones, haya optado por dar paso a una nueva investidura sobre la que la formación de Santiago Abascal tiene la última palabra y por mantener su acta de diputado (lo que le blinda como aforado)-, Alegría argumentó que la Comunidad Valenciana no merece «dos años de prórroga indecente» del Ejecutivo del PP sino poner fina a «esta época aciaga». «Entre dar la palabra a los valencianos y dársela a la ultra y Vox ha decidido que sea la ultra quien decida», censuró.

Mazón compareció este lunes en el Palacio de la Generalitat después de toda una tarde de negociaciones con Feijóo para dar un paso que, según el mismo dijo, había valorado ya en muchas ocasiones a lo largo del último año pero que se precipitó tras el funeral de Estado celebrado la semana pasada en memoria de las víctimas de la dana, en la que familiares de fallecidos estallaron contra él y le exigieron a gritos la dimisión. Alegría hizo hincapié en ese episodio. «El señor Mazón no se ha ido., le han derrotado el coraje y la decencia de las víctimas», subrayó. «Todos pudimos escuchar sus declaraciones indignas y que demuestran -reiteró- que se fue como llegó, sin asumir ninguna responsabilidad, repartiendo culpas, mintiendo y despreciando a las víctimas».