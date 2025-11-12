La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

Hacienda convoca para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar a las autonomías los objetivos de deuda y déficit del conjunto de las Administraciones en 2026 y el martes los llevará, previsiblemente, al Consejo de Ministros

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

El Gobierno ha dado ya, aunque sea con cuatro meses de retraso, un primer paso necesario para enviar al Congreso los prometidos Presupuestos Generales del ... Estado para 2026. En un momento especialmente crítico de la legislatura, después de que Junts haya retirado a Pedro Sánchez el indispensable apoyo de sus siete diputados, el Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que el próximo lunes 17 se reunirá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar la senda de estabilidad presupuestaria del siguiente ejercicio. Lo previsible, según confirman fuentes del Ejecutivo, es que un día después esta pase por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  4. 4 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  5. 5 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  6. 6 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  7. 7 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  8. 8 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  9. 9 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  10. 10 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad