Sánchez en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la corrupción, el pasado jueves. Eduardo Parra / EP

El Gobierno descarta la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana en Les Corts

Moncloa recuerda que la declaración del presidente ya está prevista en la comisión de investigación del Congreso y remarca que ese es el órgano ante el que deben responder los miembros del Ejecutivo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:34

Comenta

El Gobierno descarta que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera - ... en la actualidad, comisaria europea-, y cualquier otro ministro comparezcan el próximo 11 de noviembre ante la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes, como acordó hoy la Mesa de ese órgano, en la que tienen mayoría el PP y Vox.

