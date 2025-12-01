El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, el máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abandona la jefatura de esta unidad ... en el momento álgido de las investigaciones que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha decidido acelerar su ascenso en este momento clave y el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, aprobará este martes su promoción a general de brigada, lo que le apartará inmediatamente de la UCO. Ahora, Fernando Grande-Marlaska deberá poner al frente de esta unidad, que estaba en el centro de la diana de los ataques de la 'fontanera' Leire Díez, a un nuevo mando elegido entre los coroneles en activo del instituto armado.

Yuste fue nombrado jefe de la UCO en junio de 2023, por lo que bajo su mandato esta unidad se ha convertido en el emblema contra la corrupción, ya que sus especialistas del Departamento de Delincuencia Económica del teniente coronel Antonio Balas han llevado o llevan las investigaciones más sensibles de para el Ejecutivo, como son el macro-sumario 'Ábalos-Cerdán-Koldo'; el 'caso Begoña Gómez'; el 'caso David Sánchez'; la pieza separada de los 'sobres de Ferraz'; o la investigación que llevó a la condena del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Según coinciden en señalar diversas fuentes del cuerpo, el ascenso tan rápido de Yuste (y su consiguiente apartamiento de la UCO) es "inusual" pues llama la atención que se haya hecho en tan corto plazo de tiempo. El pasado verano, Yuste superó el curso de general -junto a otros miembros de su promoción, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas- en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden). Y lo hizo con el primer puesto de su promoción.

Pero esa excelencia académica en el 'curso de capacitación para el empleo de general' no garantiza que el ascenso se produzca de inmediato. Es más, tampoco garantiza que se vaya a producir nunca esa promoción. Todo dependen -explican en el cuerpo- de las necesidades de plantilla y organizativas de la institución armada, por lo que al final el ascenso siempre es una decisión facultativa de la Dirección General de la Guardia Civil y, por ende, del Ministerio del Interior.

Un caso paradigmático contario al de Yuste fue el del 'incómodo' coronel Diego Pérez de los Cobos, también número 1 de su promoción pero que nunca fue ascendido a general. Pérez de los Cobos, que ha mantenido una exitosa guerra judicial contra Marlaska y que se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno, fue fulminado el 25 de mayo de 2020 como jefe de la comandancia de Madrid por no plegarse a la exigencia del titular de Interior de darle pormenores de la investigación abierta sobre la manifestación del 8-M de ese año en Madrid y su relación con la expansión de la pandemia cuando esta causa estaba declarada secreta por el juzgado.

Ahora, lejos de las trabas para la promoción de general que se pusieron a Pérez de los Cobos, Marlaska sí que ha acelerado el nombramiento de Yuste, evitando cualquier dilación y moviendo en tiempo récord los trámites que llevarán al nuevo general lejos de la UCO.