La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Efe

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

El Govern admite que sin un acuerdo sobre financiación no tendrá presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 16:41

Comenta

La negociación para dotar a Cataluña de una financiación singular podría estar entrando en su última fase. Las conversaciones se producen a tres bandas, entre ... el Gobierno central, el catalán y Esquerra Republicana y están en juego los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este lunes a entender que podría haber un acuerdo pronto, mientras ERC habló de avances en alguno de los puntos importantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  3. 3 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  6. 6 El Mar Menor estrena el primer arrecife de ostras con el fin de retener cada año cien toneladas de nitrógeno
  7. 7 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  10. 10

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña