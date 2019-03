Front Republicà, la marca con la que los díscolos de la CUP concurrirán a las generales El exsecretario general de Podem, Albano Dante Fachín; junto al portavoz de Poble Lliure, Guillem Fuster (d); y la portavoz de Pirates de Catalunya, Muriel Rovira Esteva. / EFE Su objetivo es bloquear la política española en defensa del derecho de autodeterminación y contra la «represión» CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 16 marzo 2019, 01:18

Poble Lliure (partido que pertenece a la CUP), Som Alternativa (formación del exlíder en Cataluña de Podemos, Albano Dante Fachín) y Piratas de Cataluña concurrirán juntos a las elecciones generales del 28 de abril bajo la coalición Front Republicà. La marca secesionista se presentará como la única opción independentista que garantiza que no cederá a «chantajes autonomistas» con el PSOE. Su objetivo es entrar en el Congreso para bloquear la política española en defensa del derecho de autodeterminación y contra la «represión». La marca, que aún no ha decidido quiénes serán sus cabezas de cartel, puede suponer la primera incursión de un sector de la CUP en el Parlamento español. Los anticapitalistas decidieron en asamblea no presentarse a las generales (nunca lo han hecho hasta la fecha), pero el sector de Poble Lliure (el más nacionalista de la CUP) desoyó al consejo político y ha buscado alianzas para que el secesionismo radical pueda tener un escaño en Madrid.

La CUP celebra el próximo 23 de marzo una reunión de su cúpula, en la que amenaza con expulsar a Poble Lliure. Esta formación fue partidaria de investir a Mas o de validar las cuentas de Puigdemont y entró en colisión con el otro partido que hay en la CUP, Endavant.