La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo. EP

Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo

Álvaro García Ortiz convirtió su declaración por el caso González Amador en un monólogo medido al milímetro, sin preguntas ni vacilaciones, donde reivindicó su papel como garante del honor de la Fiscalía

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Álvaro García Ortiz acudió al Tribunal Supremo sin toga, pero con el control absoluto de la escena. Durante más de una hora, el fiscal general ... del Estado convirtió su declaración en un monólogo donde apenas hubo preguntas y sí muchas afirmaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  7. 7 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  8. 8 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  9. 9 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  10. 10 Seis iglesias de Murcia albergan ya los pasos que desfilarán en la Magna Procesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo

Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo