La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos y Koldo García Efe

La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

El Ministerio Público hace ahora una cerrada defensa de la acusación popular y subraya que ningún cargo actual del partido está imputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La Fiscalía ve compatible, al menos «de momento», que el PSOE siga siendo acusación popular en la pieza separada recién abierta por el juez de ... la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar precisamente los pagos opacos en el seno de la dirección de esta formación a José Luis Ábalos y a Koldo García y aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que llevó 90.000 euros a la sede Ferraz en sendas bolsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  4. 4 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  5. 5

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 La Región de Murcia sufrirá una intensa intrusión de polvo sahariano
  8. 8 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  9. 9 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  10. 10 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz