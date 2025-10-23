La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carles Puigdemont en el acto de Barcelona de agosto de 2024 eludiendo la orden de detención vigente. EFE

La Fiscalía pide mantener la detención de Puigdemont en plena amenaza de Junts al Gobierno

Alega que no se dan las condiciones para suspender el arresto dictado por el juez del 'procés' hasta que el Tribunal Constitucional no sentencie si cabe amnistiar la malversación

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:24

Comenta

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado que se levante la orden de detención nacional que pesa sobre Carles Puigdemont mientras no se resuelva ... el recurso de amparo del expresidente catalán contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por la vigencia del delito de malversación. La petición del Ministerio Público se conoce en medio de la enésima amenaza de Junts de romper con el Gobierno de coalición y hacer inviable la legislatura si no desbloquea su agenda antiinmigración. Lo hizo ayer con una enigmática frase su portavoz parlamentaria Míriam Nogueras: «Quizás debería hablar menos de cambios de hora y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio».

