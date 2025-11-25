La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

García Ortiz ha sido el quinto responsable del Ministerio Público, el primero por condena judicial, en dimitir desde 1978 en una institución que quema

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Lo describió con humor negro, en una tensa comparecencia ante el Congreso, José Manuel Mata: ya se sabe, vino a decir, que la Fiscalía General ... del Estado se asemeja a «la parrilla de San Lorenzo, que primero te ponen de un lado y luego de otro», una manera propia y desde dentro de describir la lluvia de presiones que cae desde la Transición de la que ahora se celebra su medio siglo sobre la institución que reúne a los acusadores públicos de España. Mata acabaría escribiendo, del todo involuntariamente, un hito en la historia del hermoso edificio de la calle Fortuny: murió en noviembre de 2017 a diez mil kilómetros de distancia, en Buenos Aires, donde su salud colapsó repentinamente en el transcurso de un viaje oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

