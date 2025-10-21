La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

'Caso fontanera' : «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»

El fiscal Stampa en su denuncia recogida en el sumario revela que Leire Díez se presentó como «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

Comenta

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz y con el empresario Javier Pérez Dolset. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  2. 2 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  3. 3 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  4. 4 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  5. 5

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  6. 6 El Mar Menor estrena el primer arrecife de ostras con el fin de retener cada año cien toneladas de nitrógeno
  7. 7

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  8. 8

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  9. 9 Homenaje al conserje de un colegio de Molina de Segura que salvó la vida del pequeño Imran
  10. 10

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Caso fontanera' : «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»

&#039;Caso fontanera&#039; : «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»