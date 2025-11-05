La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El también fiscal Grinda se ratifica en su denuncia de que la 'fontanera' intentó sobornarle

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El fiscal Ignacio Stampa aseguró hoy ante el juez del 'caso fontanera', Arturo Zamarriego, que Leire Díez durante la reunión que mantuvo con él el ... pasado 7 de mayo y en la que le pidió datos para tratar de boicotear las causas que salpican al Gobierno y al Partido Socialista e informaciones contra la UCO se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  3. 3 Las agustinas se marchan de Murcia
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  6. 6 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  7. 7 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  8. 8

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  10. 10

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»