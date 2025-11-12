La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. EFE

García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

El fiscal general defiende su inocencia ante el Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos

Mateo Balín, Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

«No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación, a un bulo porque se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía. Colocamos ... los correos solo después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública. En esta causa hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  4. 4 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  5. 5 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  8. 8

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  9. 9 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  10. 10 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»