Felipe González ha ingresado este viernes en la orden del Toisón de Oro. El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha sido ... una de las figuras de la transición elegidas por Felipe VI, junto a Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -los dos padres de la Constitución aún vivos- y la Reina Sofía, para recibir esta distinción con motivo de la conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

El expresidente socialista ha señalado, en su discrurso tras ingresar en la orden, ha señalado que «la confrontación como principio es dañina para todos los pueblos, pero ha demostrador serlo especialemnte para el nuestro. El cometido más importante que tenemos los epsañoles es presrvar la paz civil, el marco de convivencia. Eso es lo más trascendente», ha afirmado.

González ha aseverado que la paz civil, «tan necesaria en España», se basa en tres pilares fundamentales: la libertad política, la equidad social y la diversidad cultural y territorial dentro de un proyecto común. «Las tres cosas van de la mano, una no puede sobrevivir sin las otras dos», ha puntualizado.

Su intervención se ha producido en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Lo ha hecho ante todas las autoridades del Estado, incluido los miembros del Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, en un día marcado en lo judicial por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por parte del Tribunal Supremo, y justo cuando el Ejecutivoy sus socios se han visto zarandeados por las nuevas revelaciones del informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

«He tenido mucho tiempo para conocer nuestro país y pensar sobre él. La gran cuestión de Epsaña, la que la atraviesa desde su origen hasta nuestros días es la convivencia. No es cierto que haya un problema entre nosotros. Nuestro problema tiene una solución, establecer la paz civil como valor supremo, esa fue la clave, evitar la vuelta a la oscuridad de los tiempos», ha proseguido González.

El político sevillano ha expresado su «satisfacción» al compartir el galardó con la Reina Sofía, «una mujer que ha dedicado su vida adulta a servir a este país». También con dos «figuras importantes de la política españoola», Miguel Herreno y Miquel Roca. «¿Cabe mayor honor que tus ciudadanos te reconozcan como pade de una Constitución que ha mejorado la vida de millones de personas», ha zanjado el expresidente.

«Tengo que evocar la memoria de los otros padres de la Constitución, imposible valorar también el trabajo de Adolfo Suárez, sin olvidar las aportaciones de políticos de primera línea como Santiago Carillo y, por supuesto, el Rey, que renunció desde el primer momento a elementos autoritarios», ha recordado el exlíder del PSOE que ha señalado como «uno de los días más importantes» de su Gobierno la firma del tratado de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en junio de 1985.

Por último, se ha dirigido a la heredera al trono, la princesa Leonor, a la que ha identificado con «la España joven».«Sabrá gestionar el futuro», le ha dicho.

Bases vigentes

Por su parte, Miquel Roca, agradeció al monarca la entrega del Toisón «en nombre de toda una generación que se comprometió con la causa de la libertad y la democracia». «Estoy convencido, majestad, de que compartimos con ilusión el recuerdo de ese momento histórico en el que trabajamos para reconstruir las bases constitucionales que siguen vigentes», recordó durante su discurso. «No fue fácil -concluyó-, pero pudo más la voluntad».

A continuación recibió la distinción Herrero y Rodríguez de Miñón. Como uno de los padres de la Constitución tuvo un recuerdo «para los que ya no están» y defendió que «la democracia es el mejor sistema que tenemos y todos tenemos el deber de conservarla».