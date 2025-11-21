La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente Felipe González durante su discurso este viernes en el Palacio Real. EFE

Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»

El expresidente del Gobierno ingresa en la orden junto a la Reina Sofía y los padres de la Constitución aún vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Felipe González ha ingresado este viernes en la orden del Toisón de Oro. El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha sido ... una de las figuras de la transición elegidas por Felipe VI, junto a Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -los dos padres de la Constitución aún vivos- y la Reina Sofía, para recibir esta distinción con motivo de la conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»

Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»