La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI sujeta la mano de su padre, el rey emérito, durante los servicios religiosos en la abadía de Windsor por Constatino de Grecia. EFE

Felipe VI conmemora los 50 años de monarquía con las ausencias del emérito, Vox y los socios del Gobierno

El Rey entregará el Toisón de Oro de la Reina Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución aún vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

La muerte de Francisco Franco abrió un nuevo periodo histórico con la coronación, el 22 de diciembre de 1975, de Juan Carlos I. La monarquía ... regresaba a España como forma de jefatura estatal iniciando la transición hacia la democracia. Este viernes, 50 años más tarde, será otro monarca, su hijo, el Rey Felipe VI, el encargado de presidir los actos conmemorativos de aquella efeméride histórica y que se celebrarán en el Palacio Real y, posteriormente, en el Congreso. Dos eventos que estarán profundamente marcados, sin embargo, por la gran ausencia del principal protagonista, el rey emérito, y quedarán deslucidos por el plantón ya anunciado de Vox y de los principales socios del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Felipe VI conmemora los 50 años de monarquía con las ausencias del emérito, Vox y los socios del Gobierno

Felipe VI conmemora los 50 años de monarquía con las ausencias del emérito, Vox y los socios del Gobierno