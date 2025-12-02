La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Feijóo a su llegada este martes a un acto en Madrid.

Feijóo a su llegada este martes a un acto en Madrid. Efe

Feijóo tilda a Sánchez de «hipócrita» por renegar de Ábalos, el «arquitecto» de su proyecto político

El líder del PP advierte de que todo lo que ha negado hasta ahora el presidente «se ha convertido en una verdad judicial»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:37

Alberto Núñez Feijóo cargó este martes contra la «hipocresía» de Pedro Sánchez por renegar del que fuera su mano derecha en el PSOE y en ... el Gobierno asegurando que José Luis Ábalos era «un gran desconocido» para él cuando en realidad fue «el arquitecto» de su «proyecto» político. «No habría dejado de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid sin el señor Ábalos», señaló a su llegada a un actor organizado por 'La Razón' en la capital poco después de la ronda de entrevistas concedidas esta mañana por el jefe del Ejecutivo.

