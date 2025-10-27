Feijóo propone una «tarifa cero» para nuevos autónomos a la espera de la decisión de Junts

Alberto Núñez Feijóo esbozó este lunes el plan integral para autónomos en el que el PP lleva semanas trabajando para «aliviar y no asfixiar» a ... los tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Diez medidas en total, algunas ya presentadas durante la campaña de las municipales y generales de 2023 o que ha ido desgranando estos días, que el líder de los populares se compromete a poner en marcha si llega la Moncloa y que se centran principalmente a alivios fiscales, reducción «drástica» de la burocracia o la flexibilización del pago de las cuotas a la Seguridad Social. «Lo último que les faltaba a los autónomos es utilizarlos como rehenes de un Gobierno que no les para de subir impuestos», criticó en la celebración de los Premios Autónomo del Año de ATA.

El jefe de la oposición obvió en su intervención hacer alusión alguna a la reunión que Carles Puigdemont y la cúpula de Junts celebran en Perpiñán donde se oficialiazará la ruptura con el PSOE y la decisión de retirar su apoyo parlamentario al Gobierno, dejando atrás el acuerdo de Bruselas y abriendo un camino lleno de interrogantes a partir de ahora para la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo centró toda su intervención en anticipar algunas de las medidas del plan que el PP presentará de manera íntegra en los próximos días y en los que anticipa una tarifa cero de hasta dos años para los autónomos menores de 35 años o aquellos cuyos ingresos se encuentran en el entorno del salario mínimo interprofesional (SMI) o llegar a tener que presentar solo una declaración anual frente a las cuatro actuales. «El fin del trabajo no es que el Estado confisque, sino que las personas tengan un proyecto de vida», aseveró.

En marzo de 2023, el líder del PP ya puso sobre la mesa la intención de su partido de poner en marcha una cuota social cero durante el primer año de los trabajadores por cuenta propia. Medida que recuperó para la campaña de las generales de ese mismo año y que ahora vuelve a poner sobre la mesa con el añadido de ampliar un segundo año a los menores de 35 años y aquellos cuyos ingresos ronden los 1.200 euros al mes. En el plan está también eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año y que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia. «No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica sólo para trabajar y ha habido ministros -censuró- contratando sus vicios con dinero público».