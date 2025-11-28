La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona. EP

Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

El líder del PP intenta seducir al empresariado catalán tras la ruptura de los postconvergentes con el Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado este viernes el apoyo de los empresarios catalanes para que traten de convencer a Junts para ... que se sume a una moción de censura, que no está aún planteada, para «poner fin» a este gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  7. 7 Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas
  8. 8 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  9. 9 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  10. 10 La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura