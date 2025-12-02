La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco Salazar (dcha.), en las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. EFE

Feijóo llama «guarro» a Salazar y Podemos y Vox arremeten contra el PSOE

El líder del PP considera que este caso muestra la «hipocresía» de los socialistas con las mujeres porque «las defiende en público y las utiliza en privado»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:59

PP, Vox y Podemos han señalado al presidente del Gobierno por las nuevas revelaciones sobre Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez que fue descabalgado ... de puestos de responsabilidad en la trastienda del Ejecutivo y del PSOE tras varias denuncias de acoso sexual de mujeres que trabajaban con él en La Moncloa.

