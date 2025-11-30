La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Feijóo, durante un acto del PP este sábado en Burgos. EP

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

El PP no solo descarta reconstruir puentes sino que sopesa citar a Aitor Esteban a la comisión del 'caso Koldo', al tiempo que su líder corteja al empresariado catalán

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Estaba todo bastante roto, después de que el PNV contribuyera decisivamente para que la moción de censura de Pedro Sánchez desalojara a Mariano Rajoy de ... La Moncloa, pero el divorcio se consumó hace dos años. Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños –los peneuvistas tienen cinco– de sacar adelante su fallida investidura y pasó factura al partido entonces pilotado por Andoni Ortuzar con una réplica en la tribuna en la que les respondió a la par que a Bildu; un desdén que los ahora dirigidos por Aitor Esteban, oponente del líder del PP en aquella sesión, no han olvidado. Eran los tiempos en los que Feijóo acompañó su frustrado intento de alcanzar el Gobierno con una cadena de convocatorias en las calles contra la ley de amnistía para Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés' sobre la que se cimentó la investidura de Pedro Sánchez.

