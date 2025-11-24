Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia»
El líder del PP defiende que el relevo de García Ortiz debe ser un jurista de reconocido prestigio que cuente con experiencia, el aval del CGPJ y que no haya ocupado cargos políticos
Madrid
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50
Alberto Núñez Feijóo exigió este lunes a Pedro Sánchez que el nuevo fiscal general del Estado cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El ... líder del PP defiende que el relevo de Álvaro García Ortiz, que presentó su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia», con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato y que «no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión