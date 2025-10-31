Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

El PP considera que el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que insta a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre los ... pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García «hace aterrizar en Ferraz» las sospechas de financiación irregular del PSOE. Y por eso, creen los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mintió y no quiso dar explicaciones» durante su comparecencia del jueves en la 'comisión Koldo' del Senado.

«Lo que Sánchez veía tan normal ayer en la comisión de investigación del Senado no lo es. El Supremo traslada a la Audiencia Nacional que investigue los pagos del PSOE. Tanto el blanqueo como la financiación irregular, que declaró una empresaria, es a lo que está apuntando el más alto tribunal de España. Otra vez la 'verdad' de Sánchez no ha durado ni 24 horas», ha denunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta en la red social X.

En esta idea ha incidido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Sánchez no preparaba su comparecencia en la comisión, estaba preparando su defensa judicial», ha subrayado Muñoz, que ha afirmado este viernes que el auto de Puente es «contundente» porque muestra que el PSOE «no ha podido acreditar ni el origen ni el destino de los fondos con los que han trabajado los socialistas» y que «nadie controlaba las facturas ni comprobaba quién recibía el dinero».

Además, la portavoz ha incidido en la extrañeza del juez en que fuera Koldo García, una persona en teoría ajena al PSOE, la que se encargara de «recoger esos fondos y repartirlos» y en que «se pagara en metálico, lo que apunta a un blanqueo». «No hay facturas y respecto a las que hay, nadie las comprobaba ni tampoco nadie comprobaba quién recibía ese dinero», ha agregado.