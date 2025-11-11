Feijóo anunciará «muy rápido» quién será el sucesor de Mazón

El reloj está en marcha pero a una semana de que acabe el plazo para proponer a un candidato para suceder a Carlos Mazón al ... frente de la Generalitat Valenciana se desconoce todavía quién será el elegido. Una decisión que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, podría tomar «muy rápido», según ha avanzado este martes su mano derecha y secretario genera del partido, Miguel Tellado. «A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, dentro de los plazos que existe para hacerlo», apuntó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Tellado confirmó que Feijóo «ha consultado con compañeros de la Comunidad Valenciana y tomará su decisión en el ámbito de sus competencias». Pero evitó dar más concreciones sobre unas negociaciones marcadas desde el inicio por el hermetismo y mucho menos desvelar sus movimientos. El líder de los populares, que vuelve a estar encadenado a Vox, tiene hasta el jueves 19 de noviembre para elegir al sucesor de Mazón.

En el PP confían en cerrar el acuerdo en el plazo de tiempo más corto posible, pero todo sigue abierto. El viernes se produjo la primera reunión entre la cúpula voxista, encabezada Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, y miembros del partido conservador de la Comunidad Valenciana. Una primera toma de contacto entre los equipos negociadores en la que no se puso ningún nombre encima de la mesa.