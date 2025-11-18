La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Núñez Feijóo a la salida de su acto en Madrid.

Alberto Núñez Feijóo a la salida de su acto en Madrid. Efe

Feijóo anuncia el relevo de Mazón al frente del PP valenciano tras la investidura de Pérez Llorca

El presidente en funciones de la Generalitat puso sus cargos orgánicos a disposición del partido el mismo día que le transmitió su intención de dimitir

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que el relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano se producirá «en las próximas semanas», ... después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. Cuando el 30 de octubre el político alicantino le anunció que quería dimitir, puso también a disposición del partido sus responsabilidades orgánicas. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha revelado el líder nacional del PP a su salida de un acto en Madrid.

