Los familiares de las víctimas de la dana piden por sexta vez la dimisión de Mazón

F. Morales Sábado, 29 de marzo 2025, 18:25 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

Cinco meses después de la tragedia de la dana, Valencia ha vuelto a salir a la calle para reclamar Justicia y la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En la sexta manifestación desde una catástrofe que se cobró la vida de 224 personas, víctimas y servicios de Emergencias que participaron en las labores posteriores a la catñastrofe volvieron a encabezar por el centro de Valencia una multitudinaria protesta que exige, principalmente la dimisión de Mazón por su gestión política durante los primeros momentos de las intensas lluvias.

Y es que a pesar del tiempo transcurrido, tal y como muestran los manifestantes, el dolor sigue siendo el mismo. Es por lo que en la pancarta principal se puede leer 'Mazón dimissió', ya que consideran que es uno de los principales responsables, después de que fuera el propio gobierno valenciano quien desvelase que Mazón acudió al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:28 de esa fatídica tarde.

La marcha además llega cuando Mazón ha comenzado a reunirse con las víctima de la dana. Una de las citas más representativas fue con el presidente de SOS Desparecidos. El portavoz no dudó en pedirle su dimisión y que declare en el juzgado que investiga los hechos. Unas reuniones, no obstante, que no han servido para calmar las quejas contra Mazón, a quienes muchos en la manifestación de este sábado han pedido que convoque elecciones.

Una petición que llega también desde los servicios de Emergencias, que como han proclamado este sábado, hcicieron lo que pudieron con lso recursos que tenían. Ahora, cinco meses después, piden mayor transparencia y critican la labor del presidente. «Creo que debería dar un paso atrás y dar la posibilidad de ir a elecciones», asegura Nicolás Valverde, representante del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

La protesta, además, coincide en una semana en la que la jueza que investiga las responsabildiades políticas de la gestión de la catástrofe ha citado a declarar a varias víctimas de la tragedia, quienes han señalado directamente al presidente de la Generalitat, quien dice estar enfocado en la reconstrucción tras haber firmado con Vox un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos.

Temas

DANA