Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, abrió este jueves con fuerza la puerta a un adelanto electoral en la comunidad después de que el PSOE, ... Vox y Unidas por Extremadura registraran sendas enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos presentados por el PP, que gobierna en solitario la autonomía tras su ruptura con el partido de Santiago Abascal.

En las últimas semanas, Guardiola había repetido que convocará elecciones anticipadas en caso de que la oposición consume su rechazo a las Cuentas para 2026. Y este jueves volvió a aludir a la posibilidad de abrir las urnas acortando la legislatura ante los escollos para pactar con los socialistas o con Vox el proyecto de Cuentas Públicas.

La presidenta de la Junta precisó que no da por terminada la legislatura porque ha elaborado «un Presupuesto ambicioso» para el que espera recibir apoyos, ya que el PP no tiene mayoría suficiente en el Parlamento regional. Pero si aseveró que «la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional». «Si hay bloqueo y freno, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región», incidió, en un mensaje que viene a suponer el contrapunto a la determinación de Pedro Sánchez de agotar su mandato aun cuando siga sin unas Cuentas actualizadas.

La jornada en la Asamblea de Extremadura fue frenética, con declaraciones cruzadas, votaciones cruciales y disparidad de interpretaciones sobre la situación política regional. El secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, aseguró que estaría dispuesto a apoyar las Cuentas si el PP planteara «una política fiscal justa». Por su parte, Vox, que formó parte del Gobierno de la Junta hasta julio de 2024, avisó de que no tiene sentido que Guardiola negocie «con los que han dejado Extremadura a la cola de España», en referencia al PSOE.

Pero para la aludida, los voxistas se muestran cada día más como «un partido antisistema» que quiere «regresar al pasado» con medidas como la derogación de la ley LGTBI, la eliminación de las políticas de igualdad y la supresión de las plazas para menores no acompañados.

Las dificultades del Ejecutivo extremeño se repiten en otras dos autonomías del PP, Aragón y Castilla y León. En la primera, el presidente, Jorge Azcón, instó ayer a Vox a que «recapacite» y deje de bloquear la negociación de los Presupuestos. En la segunda, Alfonso Fernández Mañueco logró el martes el apoyo de las Cortes para aprobar el techo de gasto y avanzar hacia las Cuentas.