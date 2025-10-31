La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

, Claudia Sheinbaum observa las declaraciones de José Manuel Albares. EFE

España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradece el gesto de Albares: «El perdón engrandece a los pueblos»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:32

España reconoció oficialmente este viernes que hubo «dolor e injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración, un gesto en ... toda regla al Gobierno mexicano, que viene reclamando «perdón» desde 2019, no salió de la boca de Felipe VI ni de Pedro Sánchez, sino del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

