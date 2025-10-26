La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Errejón, durante una sesión en el Congreso antes de abandonar la política. EFE

'Escándalo Errejón': el juez ultima la causa antes de decidir si lo procesa por agresión sexual

Las diligencias están casi finalizadas tras testificar el viernes dos psiquiatras que trataron a Mouliaá en octubre de 2021 y vieron «daño psicológico»

M. Balín / M. A. Alfonso

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:06

Comenta

El 24 de octubre de 2024, la ya convulsionada política española se vio sacudida por el terremoto de la renuncia de Íñigo Errejón por las ... acusaciones anónimas de mujeres contra él por comportamientos sexuales impropios. La salida forzosa de quien fuera fundador de Podemos y Más País (hoy limitado a Más Madrid) y, después, portavoz en el Congreso de Sumar, cristalizada en un comunicado en el que decía haber llegado «al límite entre el personaje y la persona», sacudió singularmente a la izquierda, que veía caer a un dirigente que había hecho bandera de la igualdad, y pareció asomar al país a su propio 'Me too'. Doce meses después, Errejón sigue apartado de la escena pública –apenas una fugaz reaparición en un acto en Madrid el pasado 27 de septiembre por el 50º aniversario de los últimos fusilados por el franquismo–, mientras aguarda al fin de la instrucción de la solitaria denuncia presentada ante la justicia por presunta agresión sexual. La de la actriz Elisa Mouliaá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  3. 3 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  4. 4 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  5. 5

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  6. 6 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  7. 7

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  8. 8

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  9. 9

    La Fiscalía tramitó hasta 138 expedientes en 2024 por casos graves de acoso escolar en la Región de Murcia
  10. 10

    Los doce nuevos autobuses eléctricos de Murcia tendrán que esperar al acuerdo entre administraciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Escándalo Errejón': el juez ultima la causa antes de decidir si lo procesa por agresión sexual

&#039;Escándalo Errejón&#039;: el juez ultima la causa antes de decidir si lo procesa por agresión sexual