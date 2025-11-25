La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, a su salida del juzgado tras declarar como investigado. EP

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

La defensa del exdiputado y exportavoz de Sumar pide al juez el archivo de la causa porque no existen «mínimos indicios» de culpabilidad

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:16

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

