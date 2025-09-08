La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), y el portavoz del partido y diputado en el Congreso Gabriel Rufián. Efe

ERC se fija como objetivo que Cataluña gestione el 100% del IRPF en 2029

Los republicanos presentan una proposición de ley para habilitar al Govern la delegación de las competencias en materia de gestión del IRPF y presiona al PSOE para que vote a favor: «Si no, no habrá negociación de Presupuestos»

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:09

Esquerra Republicana registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley que pretende habilitar la delegación de competencias en materia de gestión del IRPF ... a las comunidades autónomas. Los republicanos tenían previsto registrar este mismo lunes el texto legal pero aún quieren introducir algún cambio y de paso dan más tiempo a los socialistas, a los que piden que se sumen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  3. 3

    Alcaraz reina en Nueva York
  4. 4 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  5. 5 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer
  8. 8 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ERC se fija como objetivo que Cataluña gestione el 100% del IRPF en 2029

ERC se fija como objetivo que Cataluña gestione el 100% del IRPF en 2029