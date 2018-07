Entrevista Soraya Sáenz de Santamaría: «Puedo ampliar la base social del PP y atraer a votantes de Ciudadanos» Soraya Sáenz de Santamaría atiende durante la entrevista. / Alberto Ferreras La exvicepresidenta afirma que se enteró por la prensa de que Casado quería un debate con ella, pero hasta ahora nunca se lo ha dicho a la cara RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 17 julio 2018, 00:05

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se siente segura del triunfo porque dice tener el apoyo de «la mayoría» de los compromisarios del Partido Popular pero insiste, pese a ello, en la lista única porque es mejor la unidad que la victoria. Dentro de su confianza en sí misma se cree más capacitada que su rival para ampliar la base social del PP y recuperar a votantes que se fueron a Ciudadanos.

-¿Ha hablado ya con Pablo Casado?

Le he pedido una reunión y quiero sentarme a hablar con él largo y tendido porque creo en la unidad de mi partido. Sería mejor un congreso con una lista única respetando la voluntad de los afiliados. Así se recogería el sentir de los militantes y de muchísimos compromisarios.

-¿Qué le ha parecido la foto de Casado y Dolores de Cospedal?

Respeto las opiniones de todo el mundo. Pero es importante respetar la voluntad de los afiliados que han decidido que yo soy la candidata más votada. Nuestro discurso siempre ha sido de respeto a la voluntad democrática de los afiliados. El sistema es el que es, pero la voluntad de los afiliados es esencial.

-¿Por qué no tiene usted esa foto con la secretaria general?

Cada compromisario elige su opción.

-¿Influirá ese apoyo en la decisión de los delegados?

No se pueden mezclar las cosas y Dolores es una compromisaria más. Los afiliados ya han hablado, ahora tienen que hablar los compromisarios. Además hay que tener en cuenta lo que piensan los votantes del PP, que en todas las encuestas mayoritariamente apoyan una opción que es la mía, que es la que puede ampliar la base del partido y atraer a votantes de Ciudadanos. Elegimos un presidente del partido pero también un candidato a la Presidencia del Gobierno, y nuestros votantes consideran que soy la mejor opción para recuperar el Ejecutivo para el PP.

-¿Un pronóstico para la votación del congreso?

Tenemos mayoría para ganar este congreso, pero me gustaría que este congreso no fuera de contar compromisarios, que fuera de entrar unidos el 20 y salir más unidos el 21.

-¿Si la votación es muy reñida, no cree que esa situación será difícil de pacificar?

Por eso quiero una lista de integración. Pedro Sánchez llegó al Gobierno con un pacto de perdedores con los populistas y los independentistas. Nuestro partido tiene que dar respuesta a los que quieren que vuelva a gobernar el centroderecha dando una imagen de unidad, solo así podrán confiar en nosotros.

-¿Está comparando lo que hace Casado con sus pactos con Cospedal y los otros candidatos con lo que hizo Sánchez en la moción de censura?

-No comparo nada. Solo digo que Sánchez sacó la moción de censura juntándose con todos los que habían perdido las elecciones.

-El peligro de división en el PP está ahí.

Por mi parte voy a hacer todo lo posible para unir. Mi candidatura siempre ha sido a favor de la unión y nunca en contra.

-¿Por qué se ha crispado tanto la campaña?

No lo sé. Siempre he hecho una campaña en positivo y he tratado de tratar a todos con el máximo respeto porque son compañeros de partido.

-¿Qué explicación tiene del vídeo contra usted y sus colaboradores?

He pedido que se investigue. No voy a imputar nada a nadie si no lo tengo contrastado. Ese vídeo es la antítesis de lo que significa el PP.

-Pero en su equipo apuntan al entorno de Casado.

No lo sé. Eso lo he leído, pero como no digo cosas sin contrastar he pedido a la comisión organizadora que lo investigue, y que lo evite en el futuro porque el vídeo anuncia segundas y terceras partes.

-¿Por qué se niega a un debate?

A mí un debate me podría venir bien porque tengo mucha experiencia en debates. Pero el partido recoge las sensibilidades de mucha gente y puede hacerle daño y no voy a hacer nada que le haga daño. Me enteré de que (Casado) quería este debate por la prensa, y las cosas se hacen de otra manera, se deben hablar antes.

-¿Pero cómo puede perjudicar un debate al PP?

Si en ese debate uno de los candidatos ataca gestiones de gobiernos anteriores, eso puede darle a Pedro Sánchez coartadas para no tener que explicar por qué llego a la Moncloa con una moción de censura de perdedores.

-Pero no hubiera sido más democrático un debate para que las posturas queden claras.

Votan 3.000 compromisarios y en el congreso van a opinar.

-O sea, el PP antes que sus intereses.

Primero el partido, segundo el partido y tercero el partido.

-¿Es correcta la síntesis de que el suyo es un proyecto de centro y Casado encarna la derecha?

Mi proyecto es reformista, que quiere ampliar la base social del centroderecha para que el PP sea un partido ganador porque nuestro proyecto de principios y valores se construye muy especialmente desde los gobiernos municipales, autonómicos y el de España.

-¿Cómo definiría el proyecto de su rival?

Eso lo tiene que definir él. Yo estoy vendiendo mi candidatura. Deje que el trabajo de Casado lo haga él.

-Pero usted tendrá una opinión.

Yo hablo en positivo, no me verá calificar a nada ni a nadie de mi partido.

-¿Qué culpa tiene Rajoy de que el PP esté como está ahora?

No le puedo dar la opinión de Rajoy. Respeto su trayectoria, todo lo que ha hecho por España y su neutralidad.

-¿Habla con él?

Le comuniqué mi intención de presentar la candidatura y mi victoria del 5 de julio.

-Después, ¿nada?

Él está en otras tareas y procuro molestarle lo menos posible.

Soraya Sáenz de Santamaría, tras la entrevista. / Alberto Ferreras

-¿Qué le parecen las grabaciones de Corinna y sus denuncias sobre las actividades del rey Juan Carlos?

El director del CNI ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo y esa es la manera correcta de proceder en nuestro esquema de control del Congreso al Gobierno.

-¿Da alguna credibilidad a esas grabaciones?

No soy quién para opinar sobre ese asunto. No me corresponde hacerlo.

-¿Está de acuerdo con la exhumación de los restos de Franco?

Siempre que gobiernan los socialistas pasa lo de siempre, que en vez de preocuparse por los retos del futuro, se preocupan por los restos del pasado.

-¿Casado afirma que no se gastaría ni un euro en la exhumación del Valle de los Caídos, y usted qué haría?

He sido responsable de Patrimonio Nacional y no me gasté ni un euro. Yo soy más de hechos que de discursos.