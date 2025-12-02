La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Rollán había pedido al ministro que se ciñera a una pregunta de Vox sobre corrupción, lo que provocó un rifirrafe entre abucheos y aplausos en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Encontronazo en el Senado entre Félix Bolaños, y el presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, del PP. Durante una de las preguntas formuladas por ... la senadora de Vox Paloma Gómez sobre corrupción, el ministro de Justicia sacó a colación los pactos alcanzados en la Generalitat valenciana entre los de Feijóo y los de Abascal para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. Eso provocó que Rollán le llamara a no desviarse de la cuestión, motivo por el que Bolaños le acusó de no ser «imparcial»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  4. 4 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  5. 5 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  6. 6 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  7. 7 ¿Una llamada divina?: incluyen una recreación de un teléfono móvil en la fachada de la Catedral de Murcia
  8. 8 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  9. 9

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom
  10. 10

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»