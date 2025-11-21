La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje al exministro socialista Ernest Lluch asesinato por ETA. EFE

Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

La Generalitat y el Cercle d'Economia recuerdan al exministro socialista asesinado por ETA

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Hoy hace 25 años, ETA asesinó a Ernest Lluch, en el garaje de su casa, en Barcelona. Un terrorista le disparó dos tiros en la ... cabeza. Ministro de Sanidad en el primer Gobierno del PSOE, catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas y miembro del PSC. Las instituciones y la sociedad civil catalana le rinden este viernes sendos actos de recuerdo y tributo. No han sido los únicos. Días atrás, el Ayuntamiento de Barcelona puso su nombre a un ambulatorio de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  3. 3 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  10. 10

    El reto de adoptar a dos mellizos con enfermedades genéticas: «Somos una familia rara, que significa extraordinaria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»