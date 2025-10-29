La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno a su entrada al Supremo este miércoles Efe

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

Puente insinúa, sin llegar a citarlo, que la ausencia de vigilancia en Ferraz sobre los tickets pudo favorecer el blanqueo por parte de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49

Comenta

«No me diga usted que eso es un control. Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha ... pagado el importe… (lo justifique)»… Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán' se ha enzarzado este miércoles con el exgerente del PSOE durante su interrogatorio a cuenta de la insistencia del testigo en abundar en el aparente contrasentido de defender que sí que había en Ferraz control en el pago de gastos porque no se abonaban tickets que no fueran «oficiales», aunque él mismo ha reconocido al mismo tiempo que nadie comprobaba que los gastos presentados fueran reales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  3. 3 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  4. 4 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  7. 7 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  10. 10

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: la bronca del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos