Directo | La Fiscalía pide deducir testimonio por «falso testimonio» al jefe de difusión de la Generalitat

Melchor Saiz Pardo

Sobre la reunión del 26 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y Forn. "En la del 26 no estuve, me transmitieron que les habían manifestado la preocupación del cuerpo de Mossos por la situación que había en general de tensión en el país, y les reafirmaron que indudablemente el cuerpo de Mossos iba a cumplir con su función como policía judicial. Me dijeron que no habían tenido éxito. "¿Se les pidió que desconvocaran el referéndum?", pregunta el fiscal Zaragoza.. "No sé si en términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, Trapero me dice que la cosa no ha ido bien, y para que vieran que hay unidad de acción de los mandos, se convoca la reunión del 28".