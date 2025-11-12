En directo | García Ortiz: «Nunca reconocí haber filtrado los correos a la fiscal Lastra. ¡En absoluto!»

17:00

García Ortiz entra de lleno en la polémica sobre la nota que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negó a publicar la mañana del 14 de marzo. Dice que el objetivo no fue nunca dar datos “lesivos” para nadie. El propósito era borrar la “sombra de duda” que Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta estaban lanzando contra la Fiscalía. Querían “poner en valor el trabajo de la Fiscalía” y su “rigor”. Si no se hubiera incorporado una “cronología” colocando cada mail intercambiado en su sitio, hubiera quedado “coja”, alega el imputado. “Se colocaron los correos después de que éstos hubieran sido revelados a la opinión pública”, afirma el fiscal general.

García Ortiz resalta que nada se contó en esa nota de los detalles fiscales que sí estaban en los ocho folios del acuerdo que el abogado de González Amador, Carlos Neira, incluyó para conseguir el acuerdo.