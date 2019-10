Una diputada de Vox abandona el partido tras denunciar «homofobia y extremismo» La diputada de Vox Malena Contestí junto al presidente de Vox Baleares, Jorge Campos. / EFE «He sentido vergüenza al ver que nos relacionaban con Salvini», explica la parlamentaria Malena Contestí en una carta | Su exformación la acusa de «deslealtad» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Martes, 1 octubre 2019, 14:24

La jurista y exdiputada de Vox por Baleares, Malena Contestí, ha abandonado la formación liderada por Santiago Abascal después de sentir, como ha expresado en una carta, «vergüenza de que nos relacionaran con Salvini -exprimer ministro italiano-» y de acusar a su formación de «criminalizar a la mujer, de ser homófobo y extremista».

Contestí, que logró el único escaño de Vox por Baleares en las pasadas elecciones del 28 de Abril, renuncia en la misiva a la militacia en el partido y a repetir como cabeza de lista en dicha circunscripción. También recuerda que hace casi dos años dio el salto a la política y cofundó Actúa para, entre otros motivos, «defender la unidad de España, la lucha contra el secesionismo, los derechos lingüísticos, la libertad económica y el descenso de impuestos, la disminución de la sobredimensionada administración».

Sin embargo, señala que aquella «ilusión inicial, se ha tornado poco a poco en una profunda decepción» tras la coalición electoral que provocó su llegada a Vox, y que que su decepción está «derivada de la imposición de un dogmatismo que golpea como un yunque en todos aquellos ideales que parecieron hacer a Vox necesario».

Contestí, siempre según su comunicado, reconoce haber sentido «vergüenza al verse relacionada con el exministro italiano Matteo Salvini» o tras considerar que se «manipulaba» la realidad para «vincular directamente el terrorismo con la inmigración».Y añade: o «criminalizando a la mujer que pasa el trauma de abortar» o «irrumpiendo en minutos de silencio con pancartas políticas».

«Una metamorfosis repentina»

Desde el partido no han tardado en responder a las acusaciones planteadas por su exdiputada. El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox y también parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado en Twitter que esta situación le parece «difícil de explicar». Además, en el mensaje recuerda un vídeo en el que Contestí asegura que es «un honor» servir en la formación. «La metamorfosis repentina que acabamos de conocer le va a resultar difícil de explicar. Hay que saber como marcharse», señala el político.

La diputada de @vox_es por Baleares nos dedicó estas palabras la semana pasada, indicando que era “un honor” haber servido con nuestro partido. La metamorfosis repentina que acabamos de conocer le va a resultar difícil de explicar.

En la vida hay que saber cómo marcharse. pic.twitter.com/nyv2V9bg7w Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 30, 2019

También la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha referido a Contestí a través de las redes sociales, en su caso para acusarle de «deslealtad». «Los actos más inexplicables a menudo se explican desde los sentimientos más primarios. En este caso, haber sabido que no repetía como candidata de Vox por Baleares. Visto lo visto, una decisión muy acertada la de nuestro partido», ha escrito Olona.

Un tuit que la propia Contestí ha replicado poco después: «¿Y exactamente cuando me dijeron eso? Porque creo que Iván (Espinosa) el viernes me dijo justo lo contrario. Y Santi (Abascal) en el ABC ayer. La deslealtad no se cómo la llevas, porque no se si tú te callarías ante la prensa como hice yo cuando me lo ordenaste».