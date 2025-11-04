La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García, exasesor del ministro socialista José Luis Ábalos, visiblemente airado en su comparecencia ante el Senado en abril pasado Afp

«Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»

Los ruegos y presiones de Koldo a Torres para favorecer a la trama corrupta llegaron a la vulgaridad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:32

Comenta

Koldo García, a sueldo de Víctor de Aldama para favorecer los negocios del empresario corrupto con las administraciones socialistas, presionó y rogó a Ángel Víctor ... Torres hasta extremos vulgares para conseguir que el entonces presidente canario desbloqueara los pagos por las mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Para entonces, junio de 20202, los técnicos de la administración autonómica habían bloqueado los abonos habida cuenta de las irregularidades en las facturas y de que varias decenas de miles de tapabocas no cumplían las certificaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  4. 4 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  5. 5 Las Agustinas se marchan de Murcia
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  8. 8 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  9. 9

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  10. 10

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»

«Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»