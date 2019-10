Dimite un concejal de Más Madrid tras un supuesto caso de acoso sexual El concejal de Más Madrid Pablo Soto. / TWITTER @pabloMP2P Pablo Soto afirma no recordar nada sobre dicho episodio con una militante porque había bebido EFE Miércoles, 9 octubre 2019, 00:06

El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha anunciado este martes que deja su acta en el Ayuntamiento de Madrid después de que su grupo municipal se lo haya exigido tras investigar un supuesto caso de acoso sexual a una militante, un episodio que Soto dice no recordar porque había bebido.

El concejal de Más Madrid, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena ha explicado en Twitter que renuncia tras haber tenido conocimiento hace una semana de que hizo sentir acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad.

Sin embargo, Más Madrid sostiene que es la dirección del grupo la que este martes por la tarde con carácter de urgencia ha tomado «la decisión de pedir la dimisión inmediata del concejal» que se comprometió a presentarla, según las mismas fuentes, antes de las 22.00 de la noche.

Más Madrid le acusa de «hacer público un comunicado con su versión de los hechos que no concuerda con la versión de la víctima» a la que la dirección del grupo «concede absoluta veracidad» y se ratifica la exigencia de dimisión.

«No es no. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez», ha señalado la coportavoz de Más Madrid en Twitter, Rita Maestre.

Soto relata en Twitter que, según le han contado, dijo a la militante mientras estaban en el baño, «algo» que dice desconocer y que «tenía tono o significado sexual», y añade que aunque puede ser «un bocachancla» y hacer bromas sexuales a su «familia y amigos cercanos» no recuerda aquel episodio.

Atribuye su falta de recuerdo al alcohol y explica que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle «mal», pero que «en los últimos años» ha «medido mal la cantidad y la frecuencia» con la que ha bebido, una «falsa salida», señala, «a situaciones de presión demasiado a menudo».

Soto señala que él no sabe «quién es y no podría reconocerla» y que aunque no fue «consciente» del supuesto acoso hay una persona que se ha visto dañada «por lo que ha pedido disculpas» y ha asegurado que para no «generar más daño» abandona Más Madrid.

Fuentes de Más Madrid han señalado a Efe que la dirección del grupo conoció el lunes la información sobre el posible acoso de Soto a una militante y adoptó «inmediatamente» un protocolo «anti acoso» encargado a una experta.

Fruto del mismo este martes por la tarde «se ha recibido un informe que confirma los hechos y su gravedad».

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, Más Madrid ha estado «en contacto con la víctima y los testigos y ha buscado preservar su intimidad y garantizar la protección de sus derechos», agregan desde el grupo municipal.

Más Madrid señala que ante hechos de este tipo «una fuerza política progresista y feminista debe ser firme y contundente» y por eso ha exigido la dimisión de su concejal.

Soto (Madrid, 1979) es desarrollador de software y antes de entrar en política fue creador de algunos de los programas de intercambio de archivos P2P más utilizados del mundo, como Blubster, Piolet o Manolito, y fue absuelto en 2011 tras una denuncia en la que discográficas le reclamaban 13 millones de euros.