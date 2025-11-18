La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno, a su llegada este martes a la Fundación Cajasol en Sevilla. Efe

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

El presidente de la Junta, que aún trata de pasar página de la crisis de los cribados, enfrenta ahora el supuesto cobro de mordidas de uno de sus líderes provinciales

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La última redada contra la corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, que se ha saldado con siete detenciones, ... entrte ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres dirigentes del PP, ha abierto una nueva crisis a Juanma Moreno en el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio. «Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», afirmó este martes el presidente andaluz, quien, no obstante, aseguró que estaría «muy pendiente» para tener información «lo más exhaustiva posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  3. 3 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  4. 4 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  5. 5 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  6. 6 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  7. 7 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  8. 8 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno