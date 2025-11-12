La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

Un fiscal general del Estado desacreditando el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero así es. ... Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles ha desvelado una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Las preguntas de Ocio a los tres agentes que ese día estuvieron en la sede de la calle Fortuny de Madrid han ido dirigidas a intentar probar que los agentes no cumplieron estrictamente con el mandato del instructor de la causa en el Supremo, Ángel Hurtado, que circunscribió el volcado a las fechas entre 8 y el 14 de marzo de 2024, la horquilla temporal en la que supuestamente se produjo la filtración del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía la comisión de un doble delito fiscal por parte de su cliente.

Ocio ha insistido en que durante el allanamiento hubo quejas por parte de la Abogacía del Estado por el «carácter desmesurado» de la requisa. Esos reproches han sido rebatidos por los agentes, que han negado que se pudiera hacer un «volcado selectivo» entre dos fechas. «Hay que hacerlo de manera total», ha dicho uno de los funcionarios de los UCO. «Técnicamente es imposible volcar por fechas», reiteró ese mismo agente. «No se podía realizar una búsqueda selectiva. La copia fue íntegra porque el propio archivo no permite seleccionar», apuntó otro de los agentes. «Es inviable técnicamente durante una intervención hacer una selección», abundaron los funcionarios, que reconocieron la «copia de la nube fue total». Hacer una selección previa habría necesitado de «semanas», según los guardias testigos.