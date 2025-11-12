La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álvaro García Ortiz escucha este miércoles en el Supremo las explicaciones de la UCO R.C.

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La abogacía del Estado trata de desacreditar el volcado de los dispositivos de García Ortiz porque excederse del mandato del Supremo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:52

Un fiscal general del Estado desacreditando el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero así es. ... Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles ha desvelado una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

