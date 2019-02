Cuixart justifica el 1-O como un acto de «desobediencia civil» y asegura que la única violencia fue «policial» El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durante su interrogatorio en la séptima jornada del juicio del Porcés en el Tribunal Supremo. / EP El presidente de Òmnium Cultural trata de minimizar su papel movilizador el 20 de septiembre de 2017, pero el fiscal Moreno le hace caer en contradicciones MATEO BALÍN Madrid Martes, 26 febrero 2019, 16:31

Jordi Cuixart, presidente de la plataforma cívico privada Òmnium Cultural, ha declarado durante cinco horas ante el tribunal del Supemo que juzga el 'procés' secesionista en Cataluña. Procesado por un delito de rebelión como «promotor» e impulsor de la movilización ciudadana dentro del plan del Govern de Carles Puigdemont, Cuixart ha justificado la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 como un acto de «desobediencia civil», el «más grande» que se ha visto en Europa, ha dicho. Asimismo, ha declarado que la única «violencia» que percibió fue por parte de la Policía Nacional cuando trató de cerrar los colegios electorales por orden judicial.

Alejado de la intervención serena y directa de su compañero Jordi Sànchez, expresidente del movimiento cívico Asamblea Nacional Catalana (ANC), Cuixart ha divagado sobre la condición activista y pacífica de su formación y ha matizado la explicación de los mensajes incendiarios que escribió en redes sociales el 20 de septiembre de 2017, uno de los principales indicios para la Fiscalía por su condición de «movilizador de masas».

«Rebeldes, armas, sedición...no hay nada de esto, nada de lo que la Fiscalía está intentado crear. No incité a causar daños en los vehículo de la Guardia Civil», ha asegurado el acusado, cuyas primeras palabras en la vista pública tras pasar 500 días en prisión preventiva se han referido a su condición personal. «Yo soy un preso político, no un político preso. Estamos en la cárcel por el hecho de ser activistas sociales y no políticos«, ha señalado Cuixart, que se enfrenta como Sànchez a 17 años de cárcel.

Sobre los hechos concretos, el sucesor de Quim Torra al frente de Òmnium en 2015 ha afirmado que rechaza los daños a los vehículos de la Guardia Civil el 20 de septiembre, ya que «soy un defensor del mobiliario público y estos coches »son también son parte de la sociedad catalana«; y ha manifestado que también le molesta que la Policía Nacional »rompiera las puertas de colegios« para quitar unas cajas de plástico el 1-O. »Todo esto ha quedado ocultado por unos vehículos. Fue una ruptura de la actitud no violenta del movimiento soberanista. No es propia del civismo del movimiento soberanista«, señaló.

Capacidades ejecutivas

Con respecto al referéndum, ha subrayado que «no cometimos ninguna ilegalidad porque ningún tribunal nos interpeló» entonces (la suspensión del Constitucional fue a posteriori). «No se declaró el estado de excepción. Solo ejercimos nuestros derechos fundamentales. Es un ejercicio de protesta», ha clamado Cuixart, atribuyéndose ciertas capacidades ejecutivas que no le pertenecen.

El fiscal Jaime Moreno ha entrado en arena con las preguntas sobre el documento Enfocats, la supuesta hoja de ruta hacia la independencia hallado en los registros del 20 de septiembre. «No es un documento para nada de mi referencia», ha dicho el acusado. «Nunca había visto ese documento antes de entrar en la cárcel».

Entonces, ha salido a colación un correo en el que Cuixart habla de «crear un tsunami» en favor de las sucesión. El imputado ha señalado que era «un tsunami democrático». «Nunca vamos a dejar de ambicionar una sociedad más democrática. Estamos hablando del ejercicio de derechos fundamentales», ha añadido. El procesado también ha negado que sea delito haber recaudado dinero para criticar la «guerra sucia» de la 'operación Cataluña' y ha admitido que el sentido de su declaración ante los jueces de instrucción tuvo un único motivo: «tratar salir de prisión».

Entonces, Cuixart le dijo a Pablo Llarena que el único «referéndum válido» sería el que convocase el Gobierno español, rechazando así la vía unilateral y acatando la Constitución. Una mención que hoy ha matizado.