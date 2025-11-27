Cronología del auge y caída de Ábalos: de mano derecha de Sánchez a prisión

Lourdes Pérez Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

José Luis Ábalos ha entrado en prisión año y medio después de que estallara el 'caso Koldo', en febrero de 2024. El juez Leopoldo Puente decretó el ingreso incondicional en prisión del exministro y de Koldo García, su asesor para todo que dio nombre al sumario en origen, después de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidiera al alto tribunal el encarcelamiento preventivo de ambos. El que fuera ministro de Fomento y luego de Transportes con la llegada a La Moncloa de los socialistas en 2018 y mano derecha del presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta su salida en julio de 2021, es ya otro interno ilustre en el madrileño centro penitenciario de Soto del Real. Se cierra así una carrera política que comenzó en su Valencia natal hace dos décadas.

Tras una trayectoria en el escenario local, Ábalos se convierte en diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Valencia.

Sánchez, defenestrado tras su primera etapa como secretario general, coge el ya famoso Peugeot junto a un grupo de incondicionales -entre ellos, Ábalos-, se recorre agrupación por agrupación y arrasa en las primarias definitivas frente a quien le aupó, Susana Díaz, y el aparato del PSOE.

Crecido al calor de la incontestable victoria del líder entre las bases, el diputado valenciano toma el mando de la organización interna del partido como nuevo secretario de Organización. En la práctica, el número tres del PSOE y 'hombre fuerte' de Sánchez.

Sánchez gana la moción de censura contra Mariano Rajoy y es investido presidente. Ábalos, el portavoz del PSOE en ese pleno, lo nombra ministro de Fomento en el «Gobierno bonito». Según la UCO, la trama corrupta que habían forjado en Navarra Santos Cerdán y Koldo García da el salto a Madrid. Koldo contacta con Víctor de Aldama para la actividad ilícita a través del ministerio de Ábalos, el de mayor presupuesto del Ejecutivo.

El presidente reedita Gobierno tras las generales del 10 de noviembre de 2019, las segundas ese año, y da entrada a Podemos. La cartera de Ábalos pasa a renombrarse como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ábalos se reúne con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas (Madrid), cita a la que también acude Koldo. La dirigente del Gobierno de Maduro tenía prohibido entrar en el espacio Schengen europeo por las sanciones al Gobierno de Caracas. De Aldama, según propia confesión, había buscado un chalé 'clandestino' para Rodríguez en la exclusiva zona de El Viso.

Ábalos se reúne con el entonces CEO de la aerolínea y con De Aldama, a sueldo de la misma como intermediario, para tratar del salvamento de la empresa, al borde de la ruina en plena pandemia. El Gobierno acaba rescatándola con 475 millones del erario público. El juez Peinado ha intentado vincular, desautorizado por la Audiencia de Madrid, el 'caso Begoña Gómez' con esta operación financiera.

Sánchez acomete una renovación del Gobierno en la que prescinde de Ábalos. Un día después, el PSOE lo sustituye por Santos Cerdán como secretario de Organización del partido.

El PP de Madrid comandado por Isabel Díaz Ayuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción 13 contratos adjudicados por la Administración central en plena pandemia. Es la espita para destapar la red de corrupción.

Anticorrupción eleva a nueve los contratos bajo sospecha de Soluciones de Gestión, la empresa de De Aldama, con los ministerios de Transporte e Interior y con los gobiernos de Canarias y Baleares valorados en casi 54 millones. Los ejecutivos autonómicos estaban liderados entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Sánchez recupera a Ábalos para la lista electoral por Valencia. El ahora encarcelado consigue el acta de diputado en el Congreso.

La Fiscalía se querella contra siete personas en un juzgado de la Audiencia Nacional. Entre ellas, Koldo García. El escándalo permanece aún silente.

Es el episodio que comienza a desnudar las corruptelas en torno al todopoderoso departamento de Ábalos. Agentes de la Guardia Civil entran en el domicilio de Polop de la Marina (Alicante) del exasesor de Ábalos y lo detienen junto a quien era aún su mujer, Patricia Úriz. Ábalos se dice desconcertado por el arresto, que coge a Sánchez de viaje oficial en Marruecos.

El PSOE suspende cautelarmente a Ábalos de militancia tras su negativa a abandonar el escaño una vez la detención de Koldo lo señala. El diputado se pasa al Grupo Mixto para conservar su aforamiento.

El juez señala por vez primera a Ábalos como «intermediario» de la trama por tratar de paralizar presuntamente un expediente del Gobierno balear a Soluciones de Gestión, a quien los responsables autonómicos reclaman 2,6 millones por el suministro de mascarillas defectuosas.

El 'caso Ábalos-Koldo' se convierte en el 'caso Cerdán' tras el demoledor informe de la UCO construido sobre los audios del asesor ministerial y que acaba con la imputación y el ingreso en prisión del segundo secretario de Organización de Sánchez.

El PSOE, finalmente, expulsa de militancia a Ábalos cerrando el expediente sancionador abierto un año antes.

Tras el auto de procesamiento de Ábalos, Koldo y De Aldama por la primera pieza de la trama que irá a juicio -la de las mascarillas-, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel por este sumario para el exministro. Y pide que se le revisen las medidas cautelares.

El juez Leopoldo Puente decreta el ingreso incondicional y sin fianza de Ábalos y Koldo después de que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón formalizara su petición en sendas vistillas celebradas en el Supremo.

