Puigdemont lanza la Crida para intentar liderar el independentismo

Torra avisa que este será el año de la república y llama a la movilización

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, participó en el congreso fundacional de la Crida, donde advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no aceptará el «chantaje» que a su juicio le ha puesto sobre la mesa que consiste en tener que elegir entre apoyar los Presupuestos o permitir que se instale un «tripartito de ultraderecha». Torra avisó a Sánchez que si no está dispuesto a reconocer el derecho a la autodeterminación, las fuerzas soberanistas «nos quedaremos donde estamos, en el 'no' a los presupuestos», dijo.

El presidente de la Generalitat lanzó también un mensaje en clave interna, un día después de que la ANC cargara contra él por entender que no hace los suficiente para hacer efectiva la secesión. El dirigente nacionalista quiso insuflar moral en la tropa secesionisa. «Estad preparados porque este es el año de la libertad, de la unidad y de la república», afirmó. «Sólo he aceptado el encargo de president para trabajar para hacer la república, que le quede claro a todo el mundo. Y si alguna vez creo o pienso que no tengo las fuerzas, la capacidad, me iré», avisó.

Torra llamó a la movilización del independentismo de cara al juicio del 1-O y como todos los dirigentes de la Crida reclamó la unidad electoral del independentismo para las elecciones municipales, sobre todo las de Barcelona, y para las europeas. De hecho, los gritos de «unidad» fueron los que más se escucharon en el congreso fundacional de la Crida, celebrado en el mismo centro de convenciones (del Fórum de Barcelona), donde hace dos y año y medio nació otro proyecto político llamado PDeCAT, que surgió para olvidar la etapa corrupta de CDC.